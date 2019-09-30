ولي العهد يستقبل أسرة وذوي الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم

قدم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم رحمه الله.

جاء ذلك خلال استقباله لأسرة وذوي الفقيد يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم.

وقد عبر ولي العهد، عن خالص العزاء لأسرة وذوي الفقيد، مؤكدا أن وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع، منوها بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله، سائلا الله عز وجل أن يتقبل الفقيد في فسيح جناته.

فيما أعرب والد وذوو وإخوان وإبنا الفقيد عن عظيم تقديرهم لما عبر عنه سمو ولي العهد من مشاعر طيبة ومواساته لهم في الفقيد رحمه الله.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.