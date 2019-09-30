السعودية اليوم / أمين الشرقية يفتتح ملتقى رؤساء البلديات ومديري الإعلام غداً



الدمام 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

يفتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير غداً فعاليات ملتقى "رؤساء البلديات ومدراء الإعلام"، الذي تنظمه أمانة الشرقية لتطوير الرسائل الاتصالية، وتأهيل كوادرها بشكل يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وذلك بفندق شيراتون الدمام.

وسيتناول الملتقى عدة موضوعات، منها كيفية ربط الإدارات الإعلامية بالمؤسسات الصحفية والإعلامية والإلكترونية، مع التركيز على تطوير أدائهم وتعزيز خبراتهم بمختلف فنيات الإعلام، وتعريف المشاركين بالمفهوم الحديث للإعلام، ووضع أساس متين لممارسة الإعلام وفق متطلبات العهد الإعلامي الجديد المعاصر بما يتناسب مع الأحداث والأزمات وبرامج وأنشطة العمل البلدي والمهارات الواجب توافرها في القائم بأعمال الإعلام، إضافةً إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمعلومات المتعلقة بأساليب التعامل مع الإعلام الإلكتروني، ومهارات إعداد وصياغة المحتور الإعلامي والآداب المهنية في التعامل مع وسائل الإعلام.

وسيستعرض الملتقى الاستراتيجية الجديدة للأمانة، وورشة عمل يشارك فيها عدد من المختصين في المجال الإعلامي، سيتحدثون عن كيفية التواصل مع وسائل الإعلام من منظور الإعلام الجديد.

// انتهى //

14:32ت م

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