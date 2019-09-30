السعودية اليوم / أمانة عسير تنفذ مشروعات سفلتة وإنارة بتكلفة تتجاوز الـ 38 مليون ريال



أبها 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

تنفذ أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع حالياً مشروعات سفلتة وإنارة في عدد من المخططات الجديدة.

وأبان أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن من أبرز المشروعات الحالية مشروعات مخططي 744 و 745 ، إضافة إلى عدة مواقع أخرى في بعض أحياء أبها، بتكلفة إجمالية بلغت 38.899.840 مليون ريال.

وأكد الحميدي أن الأمانة من خلال وكالة التعمير والمشاريع تتابع تنفيذ عدة مشروعات خدمية في أبها مع المقاولين ، مشددة على المدة الزمنية المطلوبة ومستويات الجودة في تنفيذ الأعمال.

وأشار إلى أن الخطط الحالية تركز على الاستفادة من تطوير آليات التنفيذ وإجراءات المنظومة الإلكترونية لمتابعة سير أعمال المشروعات من خلالها، إضافة على العمل المستمر لتحسين ظروف عمل المقاولين وتلافي المعوقات التي تواجههم في تنفيذ العقود التي أبرمت معهم ، لتحقيق أعلى مستويات الاستفادة.

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14:29ت م

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