السعودية اليوم / بلدية الوجه تنفذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية



الوجه 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة الوجه جولات تفتيشية ورقابية ، شملت عددًا من المنشآت الغذائية ، والبوفيهات والمطاعم، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات.

وأوضح رئيس بلدية الوجه المهندس محمود بن عبدالله العطوي أن قسم الرقابة بالبلدية نفذ 120 جولة تفتيشية ، حيث أسفرت عن مصادرة 32 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق محل تجاري ، إلى جانب تسجيل 3مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحلات أخرى.

وأكد العطوي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية ، بهدف مراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية.

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14:27ت م

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