السعودية اليوم / مدني المدينة المنورة يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية



المدينة المنورة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين بأخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة من يوم غدٍ الثلاثاء حتى يوم الجمعة القادم, وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, الذي يشير لتعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام بالرؤية مع هطول أمطار متوسطة.

وتهيب المديرية بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية و المجسمات الجمالية و الغير ثابته عند هبوب الرياح وعدم المجازفة بعبور الأودية و مواقع تجمعات المياه ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول, ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات و تحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد و حماية البيئة.

وتؤكد مديرية الدفاع المدني بالمنطقة أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من مستجدات و تغيرات في الحالة الجوية، و التنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ واللجنة الفورية بالمدينة المنورة و المحافظات.

// انتهى //

14:24ت م

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