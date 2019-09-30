اليوم الوطني / سمو الأمير حسام بن سعود يشهد احتفال تعليم الباحة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89



الباحة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، احتفال الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وذلك بقاعة الأمير فيصل التعليمية بمدينة الباحة .

ولدى وصول سموه مقر الحفل قام بقص الشريط للمعرض المصاحب للمناسبة ، ثم تجول فيه وشاهد محتوياته الذي تضمن صور الملك المؤسس رحمه الله ، وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والعديد من اللوحات التشكيلية والمجسمات التي تحكي تطور المملكة والمنطقة المنفذة من أعمال طلاب وطالبات المنطقة , حيث استمع سموه لشرح من مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني عن ما يضمه المعرض من لوحات ومجسمات.

وبعد أن أخذ سموه مكانه في الحفل عزف السلام الملكي ، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني ، كلمة أعرب خلالها عن شكره وتقدير لسموه على رعايته لهذه الاحتفالية، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعبر عن مدى حرص سموه واهتمامه بالتعليم على مستوى المنطقة.

وبين أن الإدارة أعدت برنامجاً حافلاً لإبراز مظاهر الابتهاج باليوم الوطني بما يعزز القيم الوطنية لدى الطلاب والطالبات وينمي فيهم اعتزازهم بالانتماء لوطنهم وولائهم لقادته وتربيتهم على حبه والمحافظة على مكتسباته وخدمته في شتى مجالات التنمية الوطنية المباركة, مشيراً إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 200 برنامج مركزي, وأكثر من 13 ألف فعالية مصاحبة نفذتها 647 مدرسة على مدى أيام المناسبة، استهدفت نحو ٥٣ ألف طالب وطالبة ولجميع منسوبي التعليم والمجتمع المحلي.

بعد ذلك شاهد سمو أمير الباحة والحضور أبوريتاً بعنوان "سيد الأوطان" بمشاركة طلاب وطالبات التعليم, الذي تضمن العديد من اللوحات تحكي تطور المملكة منذ تأسيسها إلى وقت الحاضر وما شهدته الباحة من تطور وازدهار.

حضر الحفل معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي, وأمين الباحة الدكتور علي بن محمد السواط.

// انتهى //

14:22ت م

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