السعودية اليوم / انطلاق فعاليات مهرجان المسرح المدرسي للصغار بتعليم عنيزة بمشاركة 15 إدارة تعليمية بالمملكة



عنيزة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

انطلقت اليوم فعاليات "مهرجان المسرح المدرسي للصغار"، الذي تستضيفه إدارة التعليم بمحافظة عنيزة لمدة أربعة أيام، على مسرح مبنى العثيم مول بالمحافظة بمشاركة 15 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة.

ويهدف المهرجان إلى تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن لدى الطلاب، وكذلك تنمية مهاراتهم الثقافية، وصقل مواهب الطلاب المسرحية، إضافة إلى تحصين الطلاب من الأفكار السلبية وتوجيههم التوجيه السليم، وتعزيز ثقة الطالب بنفسه وبمن حوله، ومساعدته على بناء شخصيته المتزنة، وتنمية مهارات الحفظ والإلقاء والكتابة.

من جانبه، عبر مدير إدارة النشاط الطلابي الثقافي بوزارة التعليم عبدالعزيز السراء عن شكره لتعليم عنيزة على استضافة مهرجان المسرح المدرسي للصغار وعلى كرم الضيافة، مؤكداً على أن هذا المهرجان له فوائد كثيرة منها زيارة مناطق المملكة المختلفة والتعرف عليها.

يذكر أن إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، قد تمكنت من حصد 3 جوائز فنية كبرى مؤخراً، وذلك خلال تمثيلها للمملكة في مهرجان تونس العالمي للمسرح المدرسي، الذي شهد مشاركات لعروض مسرحية من عدة دول أبرزها فرنسا وروسيا وفلسطين وإسبانيا، حيث حصلت الفرقة المسرحية للمملكة على الجائزة الفنية الكبرى بعرض مسرحي بعنوان "شرود"، كما فاز بالجائزة الفنية الكبرى لأفضل مخرج إبراهيم الفراج، بالإضافة إلى الجائزة الفنية الكبرى لأفضل ممثل والتي حصل عليها الطالب صالح الدامغ.

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14:22ت م

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