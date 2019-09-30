السعودية اليوم / مذكرة شراكة بين جامعة نجران وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة



نجران 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

أبرمت جامعة نجران اليوم، مذكرة شراكة مع فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس مانع محمد الصقور.

وتضمنت المذكرة إعداد البرامج المتعلقة بالتدريب العلمي والعملي، وتنفيذ برامج تدريبية، وورش عمل، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة التدريبية والعملية.

وتأتي المذكرة ضمن مجالات التعاون بين الجامعة وعدة جهات لخدمة المجتمع والاستفادة مما تمتلكه الجامعة من إمكانات علمية ذات جودة وكفاءة عالية.

// انتهى //

14:22ت م

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