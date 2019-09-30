السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تعتمد تسليم أراضي لوزارة الإسكان



مكة المكرمة 01 صفر1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

سلّمت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من قطع الاراضي لوزارة الإسكان وذلك لتخصيصها "للإسكان التنموي" في جميع المدن والمحافظات المحددة من قبل وزارة الإسكان.

جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد بالأمانة بمكتب مدير عام الأراضي والمساحة مع مندوبي وزارة الإسكان لتوفير مواقع بمدينة مكة المكرمة وبعض البلديات التابعة لها حيث أوصى المختصون بالإجماع بتسليم وزارة الإسكان احتياجاتها من الأراضي المراد تخصيصها للإسكان التنموي ومعالجة العوائق وبذل أقصى الجهود للتعاون مع الجهات المختصة لتخصيص قطع الأراضي وإصدار رخص البناء.

وخلُص الاجتماع إلى توفير مواقع لوزارة الإسكان وفقاً للمساحات المتاحة بمدينة مكة المكرمة ومحافظتي الجموم وعسفان، حيث سلّمت الأمانة مخطط الشرائع (منح) رقم (21) بمساحة إجمالية تبلغ (278.983.78) م2 وإجمالي عدد القطع بالمخطط (242) قطعة سكنية ما عدى قطع الخدمات (المساجد – المستوصفات – المدارس – الحدائق) والتي تعود ملكيتها للأمانة إلى جانب القطع الاستثمارية.

كما سلمت الأمانة موقع البحيرات يسار الطريق المتجه إلى المدينة المنورة، وكدي – جبل السرد، والمجيرمة – شمال طريق الخواجات، بإجمالي مساحة تبلغ (524.865.13) م2 إضافةً إلى موقع بمحافظة الجموم بمساحة (27.000) م2 وموقع بمحافظة عسفان بمساحة (3.800) م2. وتمت التوصية بمحضر الاجتماع بأن يتم تزويد وزارة الإسكان مواقع أُخرى حال توفرها لدى الأمانة.

ويُعد "الإسكان التنموي" أحد مبادرات وزارة الاسكان، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكيـنهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهـم، ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة قد قامت بتسليم قطع الأراضي الفضاء بمشروع الإسكان بحي الرصيفة بمكة المكرمة عام ١٤٣٣هـ وهي عبارة عن أربعة مواقع حيث تبلغ مساحة الموقع الأول (22.103) م2 ، ومساحة الموقع الثاني (42.304) م2 ، ومساحة الموقع الثالث (43.192) م2 ، ومساحة الموقع الرابع (2.387) م2.

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14:21ت م

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