السعودية اليوم / جامعة الملك سعود و جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية توقعان مذكرة تفاهم



الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

وقّع معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر, ومعالي مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ الدكتور عامر أحمد شريف, مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين كليات الطب في الجامعتين.

وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود الجامعة في تعزيز الاستفادة المتبادلة بين المملكة و دولة الإمارات في المجال الأكاديمي والتعليمي و البحثي،

و تضمنت المذكرة إعداد برامج تطوير التعليم الطبي، و تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والخبرات الأكاديمية، و إقامة المشاريع البحثية مشتركة، و تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية و الدورات التدريبية.

// انتهى //

14:21ت م

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