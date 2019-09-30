السعودية اليوم / المتحمي : زيارة نائب أمير الشرقية لبقيق حملت في طياتها البشرى لأهالي المحافظة



بقيق 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

أوضح محافظ بقيق محمد بن سعود المتحمي أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية لمحافظة بقيق ، وتدشينه عدداً من المشروعات التنموية ، ستدفع قدماً بالمشروعات المنفذة في المحافظة.

وبين المتحمي أن الزيارة حملت في طياتها البشرى للأهالي بما تضمنته من تدشين لعدد من المشروعات التنموية، التي سيلمس سكان محافظة بقيق أثرها، وستسهم في تحسين جودة الحياة فيها، منوهاً بأن السعادة غمرت جميع أهالي المحافظة ، وأن فرق العمل من جميع الجهات تتطلع لمثل هذه الزيارات للاستماع بشكلٍ مباشر لتوجيهات سموه.

وأشار إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة -أعزها الله- وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه تؤكد دائما أهمية تحقيق الرفاه للمواطن، وتقديم أفضل الخدمات له.

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14:20ت م

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