شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حشود غفيرة من المشيعين لجثمان عبدالعزيز الفغم والان مع التفاصيل

شيع الآلاف في الحرم المكي جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز. Advertisements ووثقت بعض مقاطع الفيديو التي نشرها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، المشاهد الأولى لصلاة الجنازة والتشييع المهيب الذي حضره عدد غفير من ذوي الفقيد وزملائه وعدد من المسؤولين السعوديين وكبار الشخصيات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حشود غفيرة من المشيعين لجثمان عبدالعزيز الفغم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.