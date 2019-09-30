السعودية | خادم الحرمين الشريفين يعزي هاتفياً سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يعزي هاتفياً سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:25 مساءً, 30 سبتمبر 2019 م المناطق - واس أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن تعازيه لسموه في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي سائلا الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

من جهته، عبر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته في الفقيد، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ولا يريه أي مكروه.

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