السعودية | أمريكا تترك قاعدة العديد بعد 13 عاما

المناطق-الرياض

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بنقل مركز سلاح الجو الأمريكي وقيادة الشرق الأوسط من قطر إلى ولاية كارولينا الجنوبية ، نتيجة التوتر مع إيران واحتمال نشوب صراع معها في المنطقة.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم “الاثنين” إنه على الرغم من أن قاعدة العديد الجوية في قطر ظلت تستخدمها أمريكا لمدة 13 عامًا لقيادة الطائرات المقاتلة والقاذفات والطائرات بدون طيار، وغيرها من أصول سلاح الجو الأمريكي في منطقة تمتد من شمال شرقي إفريقيا عبر الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحولًا.

وتابع التقرير لافتًا إلى أنه حتى يوم السبت الماضي، كانت 300 طائرة من سلاح الجو الأمريكي تحلق في الجو بمناطق رئيسة مثل سوريا وأفغانستان والخليج، لكن مئات المقاعد في مركز قيادة العمليات الجوية المشتركة في قاعدة العديد الجوية في قطر كانت فارغة.

إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أن عملية التحكم بتلك القوة الجوية للولايات المتحدة كانت تدار من القاعدة الجوية في ولاية كارولينا الجنوبية – على بعد أكثر من 7000 ميل.

في حين نقلت عن قادة سلاح الجو الأمريكي قولهم إن نقل المهام إلى قاعدة بعيدة كان طموحًا طويلًا بفضل التكنولوجيا الجديدة، إلا أنها أشارت إلى أن هذا التحرك أتى وسط تجدد التوتر مع إيران، البلد الذي يقع على بعد بضع مئات من الأميال من قاعدة العديد.