السعودية | “الحبوب” تنهي ترسية الدفعة الخامسة من الشعير العلفي المستورد لهذا العام

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:00 مساءً, 30 سبتمبر 2019 م
المناطق - الرياض
أنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية (1,020,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ “الاتحاد الاوروبي، استراليا، البحر الاسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، التي تمثل الدفعة الخامسة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2019م).
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (22) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (5) شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (14) شحنة كميتها (840,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (3) شحنات كميتها (180,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (ديسمبر2019م-فبراير2020م).
وأفاد معاليه أن ترسية الدفعة الخامسة من الشعير المستورد يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية.
وبهذه الدفعة بلغ إجمالي تعاقدات المؤسسة خلال العام الحالي نحو (4.3) مليون طن.
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