السعودية | أسعار النفط تستقر عند 61.71 دولارا للبرميل

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستقر عند 61.71 دولارا للبرميل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:47 مساءً, 30 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض انخفض سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، اليوم، بقيمة 20 سنتًا إلى 61.71 دولارًا أمريكيًّا.

ونزل سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 55.88 دولارًا أمريكيًّا.

وجاء ذلك الانخفاض بسبب ضعف الآفاق الاقتصادية للصين والحرب التجارية الأمريكية-الصينية.

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