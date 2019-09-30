٤٠٠ متطوع ببر الشرقية وأرامكو يتطوعون لجمع الملابس للأيتام

2019-09-30

متابعات الخليج 365 - الشرقية

وزعت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس الأول بمعرض خدمة المجتمع السنوي الذي تنظمه أرامكو السعودية سنوياً لطلابها ٤٠٠ سلة على المتطوعين من طلاب مركز الإعداد الجامعي بأرامكو لجمع الملابس المستعملة والجديدة لصالح أبناء جمعية البر بالمنطقة الشرقية.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان: إن الجمعية تحرص سنويا على المشاركة في معرض أرامكو لخدمة المجتمع لتوفير الفرص التطوعية لطلاب ارامكو وتمكينهم من المساهمة في خدمة المجتمع حيث وفرت لهم الجمعية فرص تطوعية في كافة المجالات الإغاثية والتنموية كدعم الأرامل والمطلقات والأيتام والتطوع في فعاليات وبرامج الجمعية المختلفة.

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وأضاف أن متطوعي الجمعية وزعوا على طلاب أرامكو ٤٠٠ كرتون ضمن مبادرة “نميها لا ترميها” وتهدف المبادرة للتبرع بالملابس المستعملة لصالح أبناء الجمعية أو الاستفادة منها بأن يعود ريعها لأبناء الجمعية بهدف حفظ النعمة وحماية البيئة في آن واحد وأوضح العفيصان أن المبادرة لاقت إقبالاً كبيراً من طلاب أرامكو الذين بدأوا في استلام السلال لتعبئتها بالملابس ومن ثم إعادة إرسالها للجمعية للاستفادة منها.

وأكد العفيصان أن الجمعية حريصة على مشاركة هؤلاء المتطوعين وتوفير الفرص التطوعية لهم لتحقيق الخطة الاستراتيجية للجمعية، التي تحرص في هدفها الخامس على تشجيع التطوع في دعم أنشطة الجمعية المجتمعية بما يحقق أهداف رؤية 2030 في العمل التطوعي، في حين قامت إدارة العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بتنظيم المعرض واستقبال الزائرين الذين وصل عددهم قرابة 500 زائر.

من جانبه قال وليد الدوسري، مدير إدارة التطوع المكلف بالجمعية، إن الجمعية أطلقت مسابقة أفضل فكرة تطوعية لطلاب مركز الإعداد الجامعي أرامكو لتشجيعهم على تقديم أفكار تطوعية إبداعية تخدم أسر الجمعية، في حين أوضح أن الجمعية تحتضن حاليا ٢٤٦٣ متطوعاً شاركوا في كافة برامج وفعاليات الجمعية العام الماضي.