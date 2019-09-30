شكرا لقرائتكم الزعاق: موسم الوسم سيبدأ بعد 12 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-30 الزعاق: موسم الوسم سيبدأ بعد 12 يوماً متابعات الخليج 365 - الرياض توقع الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يبدأ موسم بعد ١٢ يوماً فقط. Advertisements وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي على ”تويتر” : ”تبقى ١٢ يومًا ويدخل علينا أجمل وألطف مواسم السنة بما يسمى بالوسم”. وأضاف: ”يوم السبت ١٤٤١/٢/١٣ و ٢٠١٩/١٢/١٠ أول الوسم، وسنلاحظ خلال هذه الأيام اختفاء السحب القادمة من الشرق، وبداية تخلقها من الجهة الغربية بشكل دائم.. وهذه أمارة قرب دخول الموسم ” .







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