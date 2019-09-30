الدفاع المدني محذراً أهالي المدينة المنورة: تقلبات جوية تستمر ٤ أيام

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة- الخليج 365 - عبد الله العازمي:

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الاخوة المواطنين والمقيمين بأخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة من يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٢/٢ الى يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٢/٥.

وقال المتحدث الاعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عميد خالد مبارك الجهني أنه ونظرا لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والذي يشير لتعرض المنطقه لنشاط في الرياح السطحيه وشبه انعدام بالرؤيه و هطول امطار متوسطة .

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وقال: تهيب المديرية بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة واللوحات الاعلانية و المجسمات الجمالية والغير ثابته عند هبوب الرياح وعدم المجازفة بعبور الاودية و مواقع تجمعات المياه ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

ومتابعة حالة الطقس و ما يصدر من تنبيهات و تحذيرات جوية على موقع هيئة الارصاد وحماية البيئة وتؤكد مديرية الدفاع المدني بالمنطقة أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد واعداد خطط الطوارئ و عمل غرف الطوارئ واللجنة الفورية بالمدينة المنورة و المحافظات راجين السلامة للجميع .