تسليم أراضي لوزارة الإسكان في العاصمة المقدسة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- محمد السويهري:

سلّمت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من قطع الاراضي لوزارة الإسكان وذلك لتخصيصها “للإسكان التنموي” في جميع المدن والمحافظات المحددة من قبل وزارة الإسكان بناءً على خطاب أمين العاصمة المقدسة رقم 410004404 و تاريخ 12/1/1441هـ المبني على توجيه وزير الشئون البلدية والقروية المكلف من خلال الاجتماع بمجلس الأمناء الموضح في الفقرة (2) من بند القرارات الفقرة رقم (10 – 11) من بند التوجيهات.

جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد بالأمانة بمكتب مدير عام الأراضي والمساحة مع مندوبي وزارة الإسكان لتوفير مواقع بمدينة مكة المكرمة وبعض البلديات التابعة لها حيث أوصى المختصون بالإجتماع بتسليم وزارة الإسكان احتياجاتها من الأراضي المراد تخصيصها للإسكان التنموي ومعالجة العوائق وبذل أقصى الجهود للتعاون مع الجهات المختصة لتخصيص قطع الأراضي وإصدار رخص البناء.

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وخلُص الإجتماع إلى توفير مواقع لوزارة الإسكان وفقاً للمساحات المتاحة بمدينة مكة المكرمة ومحافظتي الجموم وعسفان، حيث سلّمت الأمانة مخطط الشرائع (منح) رقم (21) المعتمد بلوحة رقم 1/20/85 وتاريخ 5/6/1427هـ بمساحة إجمالية تبلغ (278.983.78) م2 و إجمالي عدد القطع بالمخطط (242) قطعة سكنية ما عدى قطع الخدمات (المساجد – المستوصفات – المدارس – الحدائق) والتي تعود ملكيتها للأمانة إلى جانب القطع الاستثمارية.

كما سلمت الأمانة موقع البحيرات – يسار الطريق المتجه إلى المدينة المنورة، وكدي – جبل السرد، والمجيرمة – شمال طريق الخواجات، بإجمالي مساحة تبلغ (524.865.13) م2 إضافةً إلى موقع بمحافظة الجموم بمساحة (27.000) م2 وموقع بمحافظة عسفان بمساحة (3.800) م2. وتمت التوصية بمحضر الإجتماع بأن يتم تزويد وزارة الإسكان مواقع أُخرى حال توفرها لدى الأمانة.

ويُعتبر “الإسكان التنموي” أحد مبادرات وزارة الاسكان، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكيـنهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهـم، ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.

الجدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدسة قد قامت بتسليم قطع الأراضي الفضاء بمشروع الإسكان بحي الرصيفة بمكة المكرمة عام ١٤٣٣هـ وهي عبارة عن أربعة مواقع حيث تبلغ مساحة الموقع الأول (22.103) م2 ، ومساحة الموقع الثاني (42.304) م2 ، ومساحة الموقع الثالث (43.192) م2 ، ومساحة الموقع الرابع (2.387) م2.