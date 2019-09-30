تقديم وظائف وزارة الصحة 1441 تخصص الطب العام والتمريض لشغل 10591 وظيفة

فتح تقديم وظائف وزارة الصحة السعودية 1441 لشغل 10591 وظيفة للرجال والنساء، من الخريجين والخريجات الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات الطب العام والتمريض، ولم يشترط على المتقدمين أو المتقدمات توافر خبرات عملية سابقة، كما نص الإعلان عن بعض الشروط العامة، ورابط التقديم إلكترونيا على الوظائف عبر موقع بوابة توظيف وزارة الصحة.

الوظائف الشاغرة بوزارة الصحة مخصصة للسعوديين فقط، ولم يتم توضيح التخصصات المطلوبة أو عدد المناصب بكل وظيفة أو تخصص، وأماكن شغل الوظائف على مستوى المحافظات السعودية، والتي قد تتضح للتقدم أو المتقدمة من خلال الدخول على رابط بوابة التوظيف، في حين أن تقديم وظائف وزارة الصحية على تخصصات الطب العام والتمريض بدأ من اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019.

شروط تقديم وظائف وزارة الصحة 1441

الشروط العامة التي تم التعرف عليها من خلال إعلان طلب التوظيف، تشمل أن الوظائف تقبل حاملي الجنسية السعودية فقط، وخرجي درجة البكالوريوس في تخصص طب عام و تمريض، ولا يشترط توافر خبرات سابقة، ويمكن الدخول على بوابة توظيف وزارة الصحة من خلال الرابط الذي ورد في الإعلان، ثم استعراض الوظائف المتاحة على الموقع والتقديم عليها.

نهاية فترة التقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية سيكون يوم 13 أكتوبر 2019 المقبل، وستعلن بعدها الوزارة عن أسماء المرشحين والمرشحات لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل، حتى يتم إعلان الأسماء النهائية المقبلة لشغل الوظائف الصحية.