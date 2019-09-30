شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: صدور نتائج الأهلية للدورة الـ23 لشهر أكتوبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن برنامج «حساب المواطن»، اليوم (الاثنين)، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ23 لشهر أكتوبر 2019. ودعا «حساب المواطن» عبر حسابه في «تويتر»، المستفيدين إلى إمكانية الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط http://ca.gov.sa للتحقق من الأهلية.



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