شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من مواطن قتل آخر طعناً في الدمام والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)
أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في الدمام بالمنطقة الشرقية بحق يوسف بن جمعان بن سعيد العمري (سعودي الجنسية) لإقدامه على قتل عبدالله بن عوض بن محمد القحطاني (سعودي الجنسية) عمداً وعدواناً وذلك بطعنه بسكين في صدره عدة طعنات أدت إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم، بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.
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