السعودية | خبير طقس: موسم الأمطار يبدأ بعد أسبوعين بالسعودية

شكرا لقرائتكم خبير طقس: موسم الأمطار يبدأ بعد أسبوعين بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الخبير في الأرصاد الجوِّية معاذ الأحمدي في حديث لـ "العربية.نت"، أن موسم الأمطار في السعودية يبدأ بعد نحو أسبوعين، والمعطيات تبشر بموسم خصب ومبكر، كما أن يوم الجمعة الماضي شهد بداية أول حالة جوية خريفية، تصنف من الحالات الموسمية المبكرة، وتستمر إلى بداية شهر أكتوبر.

وأضاف: "تشتد الحالة وسيكون نطاق التأثير جنوب غربي، وغرب السعودية في جازان وأبها والباحة والطائف ومكة المكرمة وصولاً إلى المدينة المنورة ومحيطها، وما وقع غربها، وتشمل السواحل الجنوبية. وقد تطال ساحل منطقة مكة المكرمة في جدة، ويمتد تأثيرها شمال المملكة بشكل خفيف".

وأوضح الأحمدي أن درجات الحرارة بدأت بالاعتدال وتحسن الأجواء مع دخول فصل الخريف الاثنين في 23 أيلول/سبتمبر.

وأكد أن رطوبة الإعصار السابق "هيكا" الذي أثر على عمان رمى رطوبته إلى اليمن والسعودية، وتستفيد من هذه الرطوبة شبه الجزيرة العربية، وخصوصاً المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية وسواحلها بأمطار غزيرة. ومن المتوقع جريان السيول وتساقط البرد.