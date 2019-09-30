محمد بن مسعود - الدمام - تجاوبت مع "الخليج 365" والمناشدة وقالت: فورًا لضمان سلامة مرتادي الطريق تَجَاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع "الخليج 365"، ووجّهت فرقة لمعالجة حفرة في أحد الشوارع، بعد أن تَعَثّرت سيدة بداخلها وسقطت أرضًا.

وفي التفاصيل، فأثناء خروج إحدى السيدات من أحد الأندية الرياضية في مخطط الخضراء، تعثرت في حفرة تقع في منتصف الطريق، وسقطت أرضًا بعد الْتواء قدَمها لتجد صعوبة في تنقلها.

بدورها تَجَاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع المناشدة، ووجّهت فورًا بإصلاح الحفرة؛ لضمان سلامة مرتادي الطريق.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 01:34 PM Advertisements تجاوبت مع "الخليج 365" والمناشدة وقالت: فورًا لضمان سلامة مرتادي الطريق حُفرة تُسقط سيدة بعد خروجها من نادٍ بمكة.. و"الأمانة": أصلحناها حُفرة تُسقط سيدة بعد خروجها من نادٍ بمكة.. و"الأمانة": أصلحناها تَجَاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع "الخليج 365"، ووجّهت فرقة لمعالجة حفرة في أحد الشوارع، بعد أن تَعَثّرت سيدة بداخلها وسقطت أرضًا.

وفي التفاصيل، فأثناء خروج إحدى السيدات من أحد الأندية الرياضية في مخطط الخضراء، تعثرت في حفرة تقع في منتصف الطريق، وسقطت أرضًا بعد الْتواء قدَمها لتجد صعوبة في تنقلها.

بدورها تَجَاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع المناشدة، ووجّهت فورًا بإصلاح الحفرة؛ لضمان سلامة مرتادي الطريق. الكلمات المفتاحية

، حُفرة تُسقط سيدة بعد خروجها من نادٍ بمكة.. و"الأمانة": أصلحناها ،

المصدر : الخليج 365

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