- 1/3
- 2/3
- 3/3
تَجَاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع "الخليج 365"، ووجّهت فرقة لمعالجة حفرة في أحد الشوارع، بعد أن تَعَثّرت سيدة بداخلها وسقطت أرضًا.
وفي التفاصيل، فأثناء خروج إحدى السيدات من أحد الأندية الرياضية في مخطط الخضراء، تعثرت في حفرة تقع في منتصف الطريق، وسقطت أرضًا بعد الْتواء قدَمها لتجد صعوبة في تنقلها.
بدورها تَجَاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع المناشدة، ووجّهت فورًا بإصلاح الحفرة؛ لضمان سلامة مرتادي الطريق.
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 01:34 PM
تجاوبت مع "الخليج 365" والمناشدة وقالت: فورًا لضمان سلامة مرتادي الطريقحُفرة تُسقط سيدة بعد خروجها من نادٍ بمكة.. و"الأمانة": أصلحناها
تَجَاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع "الخليج 365"، ووجّهت فرقة لمعالجة حفرة في أحد الشوارع، بعد أن تَعَثّرت سيدة بداخلها وسقطت أرضًا.
وفي التفاصيل، فأثناء خروج إحدى السيدات من أحد الأندية الرياضية في مخطط الخضراء، تعثرت في حفرة تقع في منتصف الطريق، وسقطت أرضًا بعد الْتواء قدَمها لتجد صعوبة في تنقلها.
بدورها تَجَاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع المناشدة، ووجّهت فورًا بإصلاح الحفرة؛ لضمان سلامة مرتادي الطريق.
، حُفرة تُسقط سيدة بعد خروجها من نادٍ بمكة.. و"الأمانة": أصلحناها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حُفرة تُسقط سيدة بعد خروجها من نادٍ بمكة.. و"الأمانة": أصلحناها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.