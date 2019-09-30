محمد بن مسعود - الدمام - تستمر طوال أكتوبر ويتخللها معارض وحملات توعوية وتفاعلية أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، حملة "بدلناها" #اختر_لونك، وتهدف إلى ترسيخ مفهوم "بطاقة كفاءة الطاقة دليلك للتوفير"، وكذلك رفع الوعي لتغيير البطاقة إلى الشكل الجديد.

وستستمر الحملة طوال شهر أكتوبر ويتخللها مَعارض للجمهور في أشهر مولات الرياض والمنطقتين الشرقية والغربية.

ووفق البرنامج؛ فهناك 4 أسباب جوهرية دعت لتغيير بطاقة كفاءة الأجهزة المنزلية من النجوم إلى المستويات؛ حيث بدأت الأسواق المحلية ومنافذ البيع في التطبيق الإلزامي للبطاقة الجديدة؛ اعتبارًا من شهر سبتمبر للعام القادم 2019م؛ حيث تصبح أمام المستهلك بالمستويات على الشكل التالي "أ، ب، ج، د، هـ، و، ز".

وتتمحور الأهداف في هذه الجوانب: (تسهيل قراءة البطاقة، والتوافق مع الممارسات الدولية، ورفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية، وتوحيد هوية بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للمنتجات).

وتأتي هذه الحملة مُكمّلة للحملات التوعوية التي يشرف عليها المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ عام 2014م، ضمن عدة جهود يبذلها ومبادرات ينفذها بالشراكة مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن برنامج وطني يهدف إلى السيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة؛ وفق رؤية واستراتيجية موحّدة تُسهم في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة.

"كفاءة" تطلق "بدلناها.. اختر لونك" لأربعة أسباب جوهرية.. تعرّف عليها صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-30 أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، حملة "بدلناها" #اختر_لونك، وتهدف إلى ترسيخ مفهوم "بطاقة كفاءة الطاقة دليلك للتوفير"، وكذلك رفع الوعي لتغيير البطاقة إلى الشكل الجديد.

وستستمر الحملة طوال شهر أكتوبر ويتخللها مَعارض للجمهور في أشهر مولات الرياض والمنطقتين الشرقية والغربية.

ووفق البرنامج؛ فهناك 4 أسباب جوهرية دعت لتغيير بطاقة كفاءة الأجهزة المنزلية من النجوم إلى المستويات؛ حيث بدأت الأسواق المحلية ومنافذ البيع في التطبيق الإلزامي للبطاقة الجديدة؛ اعتبارًا من شهر سبتمبر للعام القادم 2019م؛ حيث تصبح أمام المستهلك بالمستويات على الشكل التالي "أ، ب، ج، د، هـ، و، ز".

وتتمحور الأهداف في هذه الجوانب: (تسهيل قراءة البطاقة، والتوافق مع الممارسات الدولية، ورفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية، وتوحيد هوية بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للمنتجات).

وتأتي هذه الحملة مُكمّلة للحملات التوعوية التي يشرف عليها المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ عام 2014م، ضمن عدة جهود يبذلها ومبادرات ينفذها بالشراكة مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن برنامج وطني يهدف إلى السيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة؛ وفق رؤية واستراتيجية موحّدة تُسهم في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة. 30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 Advertisements 12:40 PM تستمر طوال أكتوبر ويتخللها معارض وحملات توعوية وتفاعلية تستمر طوال أكتوبر ويتخللها معارض وحملات توعوية وتفاعلية أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، حملة "بدلناها" #اختر_لونك، وتهدف إلى ترسيخ مفهوم "بطاقة كفاءة الطاقة دليلك للتوفير"، وكذلك رفع الوعي لتغيير البطاقة إلى الشكل الجديد.

وستستمر الحملة طوال شهر أكتوبر ويتخللها مَعارض للجمهور في أشهر مولات الرياض والمنطقتين الشرقية والغربية.

ووفق البرنامج؛ فهناك 4 أسباب جوهرية دعت لتغيير بطاقة كفاءة الأجهزة المنزلية من النجوم إلى المستويات؛ حيث بدأت الأسواق المحلية ومنافذ البيع في التطبيق الإلزامي للبطاقة الجديدة؛ اعتبارًا من شهر سبتمبر للعام القادم 2019م؛ حيث تصبح أمام المستهلك بالمستويات على الشكل التالي "أ، ب، ج، د، هـ، و، ز".

وتتمحور الأهداف في هذه الجوانب: (تسهيل قراءة البطاقة، والتوافق مع الممارسات الدولية، ورفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية، وتوحيد هوية بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للمنتجات).

وتأتي هذه الحملة مُكمّلة للحملات التوعوية التي يشرف عليها المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ عام 2014م، ضمن عدة جهود يبذلها ومبادرات ينفذها بالشراكة مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن برنامج وطني يهدف إلى السيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة؛ وفق رؤية واستراتيجية موحّدة تُسهم في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة.

، "كفاءة" تطلق "بدلناها.. اختر لونك" لأربعة أسباب جوهرية.. تعرّف عليها ،

المصدر : الخليج 365

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