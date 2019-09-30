محمد بن مسعود - الدمام - قال: ولداي يستحقان هذا التعب في درجة حرارة عالية وعرق غزير، ارتدى أب بولاية فرجينيا الأمريكية، دمية منفوخة لحيوان وحيد القرن، ووقف في الشارع أمام المنزل لمدة 25 دقيقة؛ في انتظار طفليه عند عودتهما بحافلة المدرسة.

وتحت عنوان "إنهما يستحقان التعب"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، في مدينة تشيسابيك بولاية فرجينيا: أراد هذا الأب الأمريكي عاشق الفكاهة والمرح، أن يفاجئ طفليه ويسعدهما بعد يوم مدرسي طويل.

ارتدى الأب دمية منفوخة لحيوان وحيد القرن، ووقف لمدة 25 دقيقة في درجة حرارة عالية وهو يتصبب عرقًا بسبب الدمية البلاستيكية؛ حتى وصلت الحافلة وهبط منها طفلاه.

وتقول الصحيفة: وجد ولداه الموقف كله مضحكًا؛ فلم يستطيعوا التوقف عن الضحك، كان الأب يرقص على جانب الطريق؛ بينما تقترب الحافلة المدرسية، ويهبط الطفل الأول ويعرف أباه، فيتوجه نحوه وهو يضحك ويضرب الدمية المنتفخة، ويقول "أنت أحمق"؛ بينما كان طفله الأصغر أكثر لطفًا؛ فيشير لوالده ويذهب لمعانقته بينما يضحك، وبعدها يعود الابن الأكبر لضرب الدمية فيسقط الأب على الأرض بينما يواصل الأبناء الضحك.

ويستمر المشهد العائلي الجميل، حتى يكشف عن وجهه، فيسأله ابنه: هل تشعر بالحر؟

ويجيب الأب: "25 دقيقة من الحر والعرق.. لكنكم تستحقون هذا العناء".

فيديو.. شاهد مفاجأة الأب عند وصول حافلة أولاده المدرسية أيمن حسن الخليج 365 2019-09-30 في درجة حرارة عالية وعرق غزير، ارتدى أب بولاية فرجينيا الأمريكية، دمية منفوخة لحيوان وحيد القرن، ووقف في الشارع أمام المنزل لمدة 25 دقيقة؛ في انتظار طفليه عند عودتهما بحافلة المدرسة.

وتحت عنوان "إنهما يستحقان التعب"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، في مدينة تشيسابيك بولاية فرجينيا: أراد هذا الأب الأمريكي عاشق الفكاهة والمرح، أن يفاجئ طفليه ويسعدهما بعد يوم مدرسي طويل.

ارتدى الأب دمية منفوخة لحيوان وحيد القرن، ووقف لمدة 25 دقيقة في درجة حرارة عالية وهو يتصبب عرقًا بسبب الدمية البلاستيكية؛ حتى وصلت الحافلة وهبط منها طفلاه.

وتقول الصحيفة: وجد ولداه الموقف كله مضحكًا؛ فلم يستطيعوا التوقف عن الضحك، كان الأب يرقص على جانب الطريق؛ بينما تقترب الحافلة المدرسية، ويهبط الطفل الأول ويعرف أباه، فيتوجه نحوه وهو يضحك ويضرب الدمية المنتفخة، ويقول "أنت أحمق"؛ بينما كان طفله الأصغر أكثر لطفًا؛ فيشير لوالده ويذهب لمعانقته بينما يضحك، وبعدها يعود الابن الأكبر لضرب الدمية فيسقط الأب على الأرض بينما يواصل الأبناء الضحك.

ويستمر المشهد العائلي الجميل، حتى يكشف عن وجهه، فيسأله ابنه: هل تشعر بالحر؟

ويجيب الأب: "25 دقيقة من الحر والعرق.. لكنكم تستحقون هذا العناء". Advertisements 30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 12:58 PM قال: ولداي يستحقان هذا التعب قال: ولداي يستحقان هذا التعب في درجة حرارة عالية وعرق غزير، ارتدى أب بولاية فرجينيا الأمريكية، دمية منفوخة لحيوان وحيد القرن، ووقف في الشارع أمام المنزل لمدة 25 دقيقة؛ في انتظار طفليه عند عودتهما بحافلة المدرسة.

وتحت عنوان "إنهما يستحقان التعب"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، في مدينة تشيسابيك بولاية فرجينيا: أراد هذا الأب الأمريكي عاشق الفكاهة والمرح، أن يفاجئ طفليه ويسعدهما بعد يوم مدرسي طويل.

ارتدى الأب دمية منفوخة لحيوان وحيد القرن، ووقف لمدة 25 دقيقة في درجة حرارة عالية وهو يتصبب عرقًا بسبب الدمية البلاستيكية؛ حتى وصلت الحافلة وهبط منها طفلاه.

وتقول الصحيفة: وجد ولداه الموقف كله مضحكًا؛ فلم يستطيعوا التوقف عن الضحك، كان الأب يرقص على جانب الطريق؛ بينما تقترب الحافلة المدرسية، ويهبط الطفل الأول ويعرف أباه، فيتوجه نحوه وهو يضحك ويضرب الدمية المنتفخة، ويقول "أنت أحمق"؛ بينما كان طفله الأصغر أكثر لطفًا؛ فيشير لوالده ويذهب لمعانقته بينما يضحك، وبعدها يعود الابن الأكبر لضرب الدمية فيسقط الأب على الأرض بينما يواصل الأبناء الضحك.

ويستمر المشهد العائلي الجميل، حتى يكشف عن وجهه، فيسأله ابنه: هل تشعر بالحر؟

ويجيب الأب: "25 دقيقة من الحر والعرق.. لكنكم تستحقون هذا العناء".

، فيديو.. شاهد مفاجأة الأب عند وصول حافلة أولاده المدرسية ،

المصدر : الخليج 365