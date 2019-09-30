أعرف”هنا”||الجديد عندنا|| أحدث ترتيب لقائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد الجولة...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز في المملكة العربية السعودية، متابعينا يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن أحدث ترتيب لقائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، ومن المعروف أن الدوري السعودي من أقوى الدوريات في المنطقة، لما يضمه من نجوم عالميين يرفعون من مستوى اللاعبين السعوديين، ويتكون الدوري من 16 فريق، يتنافسون على اللقب الذي يحمل لقبه الموسم الماضي نادي النصر.

بعد نهاية الجولة الرابعة من دوري كأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يتضح أن المنافسة على لقب هداف الدوري السعودي لن تكون سهلة لصالح لاعب معين، بل ستكون شرسة بين أكثر من لاعب، والترتيب كالتالي.

اللاعب السنغالي أليو سيسيه لاعب فريق العدالة، هو متصدر ترتيب قائمة هدافي الدوري السعودي، بعد أقتراب مباريات الجولة الخامسة من الانتهاء برصيد 4 أهداف، متساوي معه لاعب الهلال عمر خربين بنفس الرصيد.

Advertisements

قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد الجولة الخامسة

اسم اللاعب اسم الفريق المنتمي له عدد الأهداف التي سجلها اليو سيسيه العداله 4 أهداف عمر خربين الهلال 4 أهداف رومارينيو الاتحاد 4 أهداف عمر السومه الأهلي 3 أهداف جوميز الهلال 3 أهداف كارلوس إدواردو الهلال 3 أهداف كارلوس أندريا العدالة 3 أهداف يوسف نياكاتي الوحدة 3 أهداف كارلوس ستراند بيرغ الحزم 3 أهداف

مفاجأة كبيرة للجماهير في الدوري هذا العام

رصدت الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، جوائز تشجيعيه للمشجعين لحثهم على الذهاب للمباريات، بأكثر من 35 مليون ريال سعودي يجري عليها سحب نهاية كل مباراة، من مباريات الدوري لجذب الجماهير، كما استحدثت منصة لبيع التذاكر إلكترونياً، تتميز بحصول المشجع على تذكرة المباراة عن طريق الإنترنت، بها رقم المقعد ورقم موقف السيارة، لتوفير الوقت والجهد على المشجعين وتجعل مشاهدة المباراة متعة.