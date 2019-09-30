شاهد: لقاء محمد بن سلمان على تردد قناة cbs الامريكية مترجم كامل بث مباشر

من المقرر أن يظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فجر يوم الاثنين، ضيفًا على تردد قناة cbs الأمريكية في برنامج ”60 دقيقة“ الشهير في دورته البرامجية الجديدة. البث المباشر اضغط هنـــا

وتُجري الحوار المطول المذيعة الامريكية نورا دونيل، مراسلة قناة CBS، في جدة، الثلاثاء الماضي، وهو ثاني حوار تجريه القناة مع الأمير محمد بن سلمان بعد لقاء 2018.

ونقل حساب "أخبار السعودية" على موقع التواصل "تويتر" عن مصادر قولها إن ”اللقاء المنتظر ”يتعلق بقضايا المنطقة والأحداث العالمية“، حيث من المتوقع أن يتحدث خلاله عن ملفات مهمة وحساسة في المنطقة.

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يذكر أن حوار الأمير محمد بن سلمان مع برنامج "60 دقيقة" الماضي في الـ 18 من مارس 2018، كان أول حوار يدلي به مسؤول سعودي رفيع لشبكة إعلامية أمريكية منذ 2005.

وكان الحوار قد تناول وقتها العلاقات السعودية الأمريكية وحرب اليمن والعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى التي تهم شريحة واسعة من الوطن العربي.

تردد قناة cbs الامريكية: