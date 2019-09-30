السعودية: مطالب للتحقيق في حريق قطار الحرمين

طالب مغردون سعوديون اليوم الاثنين بإجراء تحقيق في حريق قطار الحرمين الذي اندلع أمس الأحد في مدينة جدة غرب السعودية ووقف الرحلات في المحطة.

وصرّح المغردون عن شكوكهم حول شبهات الفساد التي طالت شركات خاصة لها علاقة بتنفيذ المشروع بعدما أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر"، أنها ستوقف رحلات قطار الحرمين حتى إشعار آخر، وذلك إثر الحريق.





وأسفر الحريق عن إصابة 11 شخصاُ فيما أعلنت ثلاثة مستشفيات في جدة حالة الاستنفار التام بعد أن غطى دخان الحريق مساحة شاسعة من المكان، بحسب "إرم نيوز".

ومن المقرر أن تشمل التحقيقات وسائل السلامة والإطفاء المتوفرة داخل المحطة نظراً لرداءتها في إطفاء النيران التي طالت سقف المحطة وأدت إلى سقوط أجزاء كبيرة منه بالرغم من محاولات السيطرة على الحريق.