كيف رد ولي العهد على سؤال هل ارتكبتَ أخطاء؟!

أكد ولي العهد، حرصه على التعلم من الأخطاء؛ لعدم تكرارها؛ مبينًا أن البشر مُعرّضون لارتكاب الأخطاء؛ لأن الأنبياء أنفسهم ارتكبوا أخطاءً.

وحينما وجهت مقدمة برنامج “60 دقيقة” نورا أودونيل، سؤالا لولي العهد سؤال: هل ارتكبتَ أخطاء، وما الدروس التي تعلمتَها؟ جاء رد الأمير محمد بن سلمان: “الأنبياء أخطأوا؛ فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر”.