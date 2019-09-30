القيادة تُهنِّئ رئيس الصين بالذكرى السبعين لتأسيس بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج؛ بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين.

وأعرب الملك سلمان باسمه، واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس الصيني، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين بالعلاقات المتميزة، التي تربط البلدين الصديقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في كل المجالات.

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كما أرسل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للرئيس الصيني، برقية تهنئة؛ بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية .

وعبَّر سمو ولي العهد خلالها، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

وأيضًا، بعث ولي العهد برقية تهنئة لرئيس مجلس الدولة الصيني لي كيتشيانج؛ بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية .