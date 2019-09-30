الزعاق: 12 يومًا متبقيًا على أجمل وألطف مواسم السنة

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن هناك 12 يومًا فقط، ويبدأ أجمل وألطف مواسم السنة، المعروف باسم «الوسم».

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الزعاق: بقي 12 يومًا ويدخل علينا أجمل وألطف وأنعم مواسم السنة بما يسمى بـ(الوسم)، فيوم السبت 2019/10/12 أول الوسم.

وأضاف الزعاق: سنلاحظ خلال هذه الأيام اختفاء السحب القادمة من الشرق وبداية تخلقها من الجهة الغربية بشكل دائم، وهذه أمارة قرب دخول الموسم.

وفي تقريرها لطقس اليوم الاثنين، توقعت هيئة الأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: «نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة».

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يمتدّ تأثير الحالة نفسها إلى الأجزاء الساحلية من هذه المناطق، ويتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المدينة المنورة، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أنّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحوّل بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.