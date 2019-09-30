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الرياض - رنا هويدي - رسالتي تختتم المرحلة الأولى من مشروع تمكين شباب

اختتمت مؤسسة رسالتي لتنمية المرأة ليومنا هذا لأحد 2019/9/29م المرحلة الأولى من التدريب الإداري لمشروع تمكين شباب ضمن برنامج التمكين الإقتصادي عـــــاجل : في مفاجأة مدوية وغير متوقعة .. الإعلان رسمياً عن علاقة "محمد بن سلمان" في مقتل "عبدالعزيز الفغم" وأخيرًا : “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ عــــاجل .. عشرات الأمراء من "آل سعود" في مطار جدة واستنفار امني غير مسبوق .. إجراء عاجل لـ"الملك سلمان" بعد الحادث الأليم .. شــاهد (صورة اولية) عاجل: مجتهد يفجر مفاجاة من العيار الثقيل وينسف كل الروايات الرسمية بشأن مقتل الفغم ...وينشر صور تؤكد مقتله داخل القصر الملكي "شاهد" عــــــــاجل .. " بن سلمان " يجن جنونة بعد سماع خبر سار من " الملك" وقناة العربية تنقل هذا الخبر العاجل قبل قليل .. شاهد (صورة) Advertisements شــاهد : لحظة تصدي حارس الملك سلمان الشخصي "الفغم" عند محاولة اغتيالة ..لن تصدق ماحدث؟ (فيديو صادم) حيث استمر التدريب لمدة شهرين متتالين في العديد من الدورات الإدارة المتنوعة ابتدأ من إدارة الذات والتفكير الناقد وحتى إدارة المشاريع الصغيرة ودراسة الجدوى لها تبنى التدريب مركز رسالتي للتدريب والتأهيل حيث قدم المركز جهد مميز في تسيير عملية التدريب واختيار المدربيين ذو الخبرة والكفاءة تجلى الجهد باستعرض المشاركون المعارف والمهارات والقدرات ونوع الاتجاهات التي ترسخت فيهم من أيام البرنامج خلال الأشهر الماضية حيث قدم المشاركون العروض باحترافية وتمكن ، ملخصة في زمن قياسي قدره 5 دقائق لكل مشارك واجري تقييم العروض من لجنة التقييم وبحضور رئيس المؤسسة أ/ بلقيس سفيان وعدد من مدربي البرنامج منهم أ/خليل سفيان والاستاذ بشيرالعامري والاستاذ توفيق السلمي والاستاذعبدالعزيز أحمد والاستاذ احمد حجيرة ومحمد الظرافي هذا وتميزت فعالية الختام بتاريخ مميز 2019/9/29م والذي سيكون له أثر تحقيق الوعي الاقتصادي نحو صناعة التقدم في ريادة المشاريع الصغيره....

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