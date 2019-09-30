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الرياض - رنا هويدي - عــــــــاجل .. " بن سلمان " يجن جنونة بعد سماع خبر سار من " الملك" وقناة العربية تنقل هذا الخبر العاجل قبل قليل .. شاهد (صورة)

أصدرت المغرب بيانًا ناريًا، وذلك بعد يومين من رسالة الملك محمد السادس إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في ظل الأوضاع المشتعلة.نقلته قناة "العربية السعودية: "إن الرباط تعلن تضامنها مع دول الخليج، وتؤكد ضرورة احترام الملاحة البحرية". عـــــاجل : في مفاجأة مدوية وغير متوقعة .. الإعلان رسمياً عن علاقة "محمد بن سلمان" في مقتل "عبدالعزيز الفغم" وأخيرًا : “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ عــــاجل .. عشرات الأمراء من "آل سعود" في مطار جدة واستنفار امني غير مسبوق .. إجراء عاجل لـ"الملك سلمان" بعد الحادث الأليم .. شــاهد (صورة اولية) عاجل: مجتهد يفجر مفاجاة من العيار الثقيل وينسف كل الروايات الرسمية بشأن مقتل الفغم ...وينشر صور تؤكد مقتله داخل القصر الملكي "شاهد" عــــــــاجل .. " بن سلمان " يجن جنونة بعد سماع خبر سار من " الملك" وقناة العربية تنقل هذا الخبر العاجل قبل قليل .. شاهد (صورة) شــاهد : لحظة تصدي حارس الملك سلمان الشخصي "الفغم" عند محاولة اغتيالة ..لن تصدق ماحدث؟ (فيديو صادم) وأضاف "بوريطة": "المغرب يتابع بقلق التطورات الأخيرة، ويدعو لضرورة احترام القانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية، التي لا ينبغي أن تتعرض لأي إكراه أو تدخل". Advertisements وأكد وزير خارجية المغرب، أن المملكة المغربية أدانت في مرات عديدة، أي تهديدات لأمن واستقرار المنطقة، وتؤكد تضامنها مع الدول العربية في الخليج في كل مرة يتم تهديد أمنها وطمأنينة مواطنيها. وتابع "بوريطة": "المغرب على غرار كل البلدان منشغل بتصاعد التوتر في مضيق هرمز خلال الأسابيع الماضية، وموقفه نابع من صفته عضوًا في المجتمع الدولي وأيضًا بصفته بلدًا تجمعه روابط خاصة مع منطقة الخليج". واعتبر وزير الخارجية المغربي، أن "المعلومات التي قدمتها إيران حول احتجاز ناقلة النفط البريطانية، زائفة ومغلوطة بشكل كبير"، رغم أن العلاقات بين إيران والمغرب قوية. وتأتي رسالة المغرب بشأن أمن الملاحة البحرية، في أعقاب رسالة الشكر التي بعث بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز. وكانت العلاقات بين الرياض والرباط شهدت بعض التوترات خلال الفترة الماضية، حيث نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، عن مسؤولين حكوميين أن المغرب انسحب من التحالف الذي تقوده السعودية، في الحرب اليمنية. وذكرت الوكالة أن المغرب استدعى سفيره لدى السعودية، لإجراء مشاورات بعدما بثت قناة "العربية" فيلمًا وثائقيًا أغضب المغربلأنه يدعم جبهة "البوليساريو" التي ترى أن سيادة المغرب على الصحراء "استعمار".

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