شكرا لقراءة خبر عن عـــــاجل .. قناة الجزيرة تفجر مفأجاة مدوية و تكشف عن سر صادم وغير متوقع ورآء اغـتيـال حارس الملك سلمان "عبد العزيز الفغم" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا هويدي - عـــــاجل .. قناة الجزيرة تفجر مفأجاة مدوية و تكشف عن سر صادم وغير متوقع ورآء اغـتيـال حارس الملك سلمان "عبد العزيز الفغم" (فيديو)

شغل مقـتل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز السعوديين، حتى أنهم راحوا يستذكرون تنبؤات منجم لبناني توقع مطلع العام مقتله.

عـــــاجل : في مفاجأة مدوية وغير متوقعة .. الإعلان رسمياً عن علاقة "محمد بن سلمان" في مقتل "عبدالعزيز الفغم"

وأخيرًا : “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’

عــــاجل .. عشرات الأمراء من "آل سعود" في مطار جدة واستنفار امني غير مسبوق .. إجراء عاجل لـ"الملك سلمان" بعد الحادث الأليم .. شــاهد (صورة اولية)

عاجل: مجتهد يفجر مفاجاة من العيار الثقيل وينسف كل الروايات الرسمية بشأن مقتل الفغم ...وينشر صور تؤكد مقتله داخل القصر الملكي "شاهد"

عــــــــاجل .. " بن سلمان " يجن جنونة بعد سماع خبر سار من " الملك" وقناة العربية تنقل هذا الخبر العاجل قبل قليل .. شاهد (صورة)

شــاهد : لحظة تصدي حارس الملك سلمان الشخصي "الفغم" عند محاولة اغتيالة ..لن تصدق ماحدث؟ (فيديو صادم)

Advertisements

وسارع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لتداول مقاطع فيديو لتنبؤات عالم الفلك اللبناني ميشال حايك للعام 2019 وما قاله عن عبد العزيز الفغم، بعد تداول خبر مقتله فجر الأحد.

وقال حايك في توقعاته التي بثتها قناة MTV اللبنانية: “ستصبح السعودية حديث الناس: طيارة تابعة للديوان الملكي السعودي تثير القلق، بقوة يتردد اسم عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لجلالة الملك… حدث في كرة القدم السعودية يرفعها للعالمية، أحد أعراس السعودية سيصبح حديث الناس…”

صحيفة الرياض من جهتها قالت في تغريدة عاجلة على صفحتها الرسمية: “مقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في جدة…”.

بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي كان بين المغردين عن الفغم، حيث قال: “اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء عبدالعزيز الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك.. وأسكنه جنتك.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وجاء نبأ مقـتل الفغم كالصاعقة على السعوديين، إذ شعروا بحزن كبير على فقدانه وفق ما امتلأت به هاشتاغات النعي لموته المفاجئ، وهو حاز على إعجاب المواطنين منذ أن كان حارسا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز.

واللواء الراحل لفت أنظار العالم له كأشهر “حارس ملكي” في العصر الحديث حسب وسائل الإعلام الغربية التي تداولت صورا ومشاهد له، خلال تنفيذه مهمات حراسة الملك سلمان وقبله الملك عبد الله داخل المملكة وخارجها.

الفغم الذي حصل على لقب أفضل حارس شخصي على مستوى العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية، كان ظلا لحراسة الرجل الأول في الدولة الملك سلمان بن عبد العزيز بطريقة رسمت الثقة الشعبية على تأمين موكب الملك وتحركاته.