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الرياض - رنا هويدي - عــــــاجل .. خبر سار لــ "الملك سلمان " الإعلان رسميا عن المتهم الاول والاخير في مقتل الحارس الشخصي "عبد العزيز الفغم" شاهد من يكون (صورة)

تداول مغردون سعوديون على موقع "تويتر" صورًا ومعلومات حول هوية قاتل اللواء بالحرس الملكي السعودي عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. عـــــاجل : في مفاجأة مدوية وغير متوقعة .. الإعلان رسمياً عن علاقة "محمد بن سلمان" في مقتل "عبدالعزيز الفغم" وأخيرًا : “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ عــــاجل .. عشرات الأمراء من "آل سعود" في مطار جدة واستنفار امني غير مسبوق .. إجراء عاجل لـ"الملك سلمان" بعد الحادث الأليم .. شــاهد (صورة اولية) عاجل: مجتهد يفجر مفاجاة من العيار الثقيل وينسف كل الروايات الرسمية بشأن مقتل الفغم ...وينشر صور تؤكد مقتله داخل القصر الملكي "شاهد" عــــــــاجل .. " بن سلمان " يجن جنونة بعد سماع خبر سار من " الملك" وقناة العربية تنقل هذا الخبر العاجل قبل قليل .. شاهد (صورة) شــاهد : لحظة تصدي حارس الملك سلمان الشخصي "الفغم" عند محاولة اغتيالة ..لن تصدق ماحدث؟ (فيديو صادم) وأكد المغردون، أن القاتل الذي أوردته الشرطةالسعودية في بيانها، هو ممدوح بن مشعل آل علي، الضابط في الحرس الملكي السعودي، وأحد المرافقين للملك سلمان. Advertisements ويعد الضابط ممدوح بن مشعل آل علي، قاتل اللواء عبد العزيز الفغم، ابن عضو مجلس الشورى بمرتبة وزير في الدولة السعوديةالدكتور مشعل آل علي. وأظهرت صور متداولة، القاتل ممدوح بن مشعل آل علي، وهو بجانب القتيل اللواء عبد العزيز الفغم، وأمامهم الملك سلمان، أثناء تأمينه في إحدى المناسبات بالمملكة. وعقب الحادثة، علق والد القاتل عضو مجلس الشورى، على حسابه بتويتر، قائلًا: "مع التجليات الإلهية والرحمات الربانية نسألك أن تغفر لعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء، له الدعوات بالغفران والشهادة". وأضاف عضو الشورى متحدثًا عن ابنه: "للغادر نقول رفعته إلى مقعد عليا بعد أن كان في الدنيا ملازمًا لولي أمرنا والد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروع وجند". ختم والد قاتل حارس الملك سلمان، بقوله: "ولاة أمرنا وقادات الحرس الملكي وأسرته بنيه وذوية والشعب السعودي"، فيما طالبه مغردون بالتنحي عن منصبه وتقديم اعتذار للشعب. وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، أوردت في بيان لها تفاصيل الحادثة، والتي تفيد بأن اللواء عبد العزيز الفغم كان في زيارة لصديقه بجدة، وقتل بسبب خلاف مع صديقه. وذكرت شرطة مكة، أن عناصرها اشتبكوا مع الجاني الذي أصاب خمسة من رجال الأمن، وأصاب صاحب المنزل وعامل فلبيني إلا أنه قتل في النهاية. يذكر أن اللواء عبد العزيز الفغم، كان حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أصدر أمرًا ملكيًا بترقيته إلى رتبة لواء في منتصف العام 2017.

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