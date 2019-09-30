شكرا لقراءة خبر عن مجتهد يعلنها مدوية : هذا هو القاتل الحقيقي للفغم وهكذا تم قتله .. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا هويدي - مجتهد يعلنها مدوية : هذا هو القاتل الحقيقي للفغم وهكذا تم قتله .. شاهد

أشار المغرّد السعودي الشهير "مجتهد" في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، الى انه "توفر لنا التالي عن مقتل "عبدالعزيز الفغم" المرافق الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال: "الفغم كان في القصر وقت الحادث وليس مع صديق، وبن سلمان يعتبر الفغم من الحرس القديم الذي يوالي آل سعود عموما ولا يثق بإخلاصه له شخصيا، كما ان بن سلمان ردد أكثر من مرة رغبته في إبعاده".

عـــــاجل : في مفاجأة مدوية وغير متوقعة .. الإعلان رسمياً عن علاقة "محمد بن سلمان" في مقتل "عبدالعزيز الفغم"

وأخيرًا : “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’

عــــاجل .. عشرات الأمراء من "آل سعود" في مطار جدة واستنفار امني غير مسبوق .. إجراء عاجل لـ"الملك سلمان" بعد الحادث الأليم .. شــاهد (صورة اولية)

Advertisements

عاجل: مجتهد يفجر مفاجاة من العيار الثقيل وينسف كل الروايات الرسمية بشأن مقتل الفغم ...وينشر صور تؤكد مقتله داخل القصر الملكي "شاهد"

عــــــــاجل .. " بن سلمان " يجن جنونة بعد سماع خبر سار من " الملك" وقناة العربية تنقل هذا الخبر العاجل قبل قليل .. شاهد (صورة)

شــاهد : لحظة تصدي حارس الملك سلمان الشخصي "الفغم" عند محاولة اغتيالة ..لن تصدق ماحدث؟ (فيديو صادم)



وفي تغريدة اخرى، سأل "مجتهد": "من يكون "العويد" حتى يعرف تفاصيل لم تنشرها أي جهة مسؤولة؟ من أعطاه حق نشر هذه المعلومة سواء كانت صحيحة أو كاذبة؟ هل للدولة قيمة إن كانت الأخبار الحساسة تعلن في حسابات تويتر غير رسمية؟".

وقال: "نشر هذه المعلومة في هذا الحساب جزء من ترتيب قتل "الفغم"، والتفاصيل لاحقا بإذن الله".

اشارة الى ان "العويد"، هو اول من اعلن عن مقتل مرافق الملك، وذلك في تغريدة على حسابه عبر "تويتر".

وتم نقل الفغم إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وقد نعى اللواء الغفم عدد من المقربين منه وعدد من المغردين الذين تداولوا صوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال عمله رفقة الملك سلمان وذكروا عددا من مآثره واصفين إياه بالحارس الأمين.

