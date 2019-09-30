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الرياض - رنا هويدي - في مفاجأة مذهلة.. أمير "آل سعود" النائم منذ 14 عامًا يوجه رسالة لـ"الملك سلمان" ومحمد بن سلمان (فيديو)

وجه أمير الأسرة الحاكمة في السعودية (آل سعود) النائم منذ 14 عامًا، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان. عـــــاجل : في مفاجأة مدوية وغير متوقعة .. الإعلان رسمياً عن علاقة "محمد بن سلمان" في مقتل "عبدالعزيز الفغم" وأخيرًا : “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ عــــاجل .. عشرات الأمراء من "آل سعود" في مطار جدة واستنفار امني غير مسبوق .. إجراء عاجل لـ"الملك سلمان" بعد الحادث الأليم .. شــاهد (صورة اولية) عاجل: مجتهد يفجر مفاجاة من العيار الثقيل وينسف كل الروايات الرسمية بشأن مقتل الفغم ...وينشر صور تؤكد مقتله داخل القصر الملكي "شاهد" عــــــــاجل .. " بن سلمان " يجن جنونة بعد سماع خبر سار من " الملك" وقناة العربية تنقل هذا الخبر العاجل قبل قليل .. شاهد (صورة) شــاهد : لحظة تصدي حارس الملك سلمان الشخصي "الفغم" عند محاولة اغتيالة ..لن تصدق ماحدث؟ (فيديو صادم) Advertisements وأظهر مقطع فيديو نشره الأمير محمد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، لأخيه الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ89. وأبان الفيديو، الأمير النائم منذ 14 عامًا، في غرفة مزينة بأعلام المملكة وشعارات اليوم الوطني، كما زيّن وشاح أخضر وأبيض بلون علم المملكة، صدر الأمير الراقد في سريره. وكتب الأمير محمد بن خالد بن طلال؛ معلقًا على صور شقيقه بالقول: "الله يحفظك ويرفع عنك ويلبسك ثوب الصحة والعافية، الله لا يحرمنا منك ويقويك ويطول بعمرك الوطن غالي". ويُمثّل الفيديو رسالة من الأمير النائم إلى "الملك سلمان" وولي عهده محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 89. يذكر أن الأمير النائم دخل في الغيبوبة؛ بعد التعرض لحادث سير مروع، فصدمت دماغه وتوقفت الحياة في جسده بعد تعرضه لما يُعرف بالموت الدماغي، ليدخل في غيبوبة طويلة الأمد.

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