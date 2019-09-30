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الرياض - رنا هويدي - رسالتي تنفذ دورة تدريبية بالتنسيق مع التجمع العالمي لمكافحة داء الكلب وبالتعاون مع yemaid healthcare association

نفذت مؤسسة رسالتي لتنمية المرأة ضمن برنامج الصحة ليومنا هذا السبت الموافق 28 سبتمبر عـــــاجل : في مفاجأة مدوية وغير متوقعة .. الإعلان رسمياً عن علاقة "محمد بن سلمان" في مقتل "عبدالعزيز الفغم" وأخيرًا : “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ عــــاجل .. عشرات الأمراء من "آل سعود" في مطار جدة واستنفار امني غير مسبوق .. إجراء عاجل لـ"الملك سلمان" بعد الحادث الأليم .. شــاهد (صورة اولية) عاجل: مجتهد يفجر مفاجاة من العيار الثقيل وينسف كل الروايات الرسمية بشأن مقتل الفغم ...وينشر صور تؤكد مقتله داخل القصر الملكي "شاهد" عــــــــاجل .. " بن سلمان " يجن جنونة بعد سماع خبر سار من " الملك" وقناة العربية تنقل هذا الخبر العاجل قبل قليل .. شاهد (صورة) شــاهد : لحظة تصدي حارس الملك سلمان الشخصي "الفغم" عند محاولة اغتيالة ..لن تصدق ماحدث؟ (فيديو صادم) دورة تدريبية عن كيفية مكافحة داء الكلب وماهي طرق الوقاية التي يمكن اتخاذها في حالة الإصابة بهذا الداء Advertisements بالتنسيق مع GARC التجمع العالمي لمكافحة داء الكلب حيث تم تدريب الكورس المعتمد لديهم وبالتعاون مع yemaid healthcare association وكانت محاور الدورة على النحو التالي:- ماهو داء الكلب ؟ مسببات داء الكلب. طرق انتقاله. طرق الوقاية منه . كيفية العلاج قبل ظهور اعراضه . طرق التوعية بخصوص هذا المرض. دور المجتمع والدولة للحد من هذا المرض. هذا وقد اقامت الدورة الدكتورة حنان عبدالقادر وتأتي هذه الدورة من أجل الإلمام بهذا الداء الخطير المنتشر وكيفيه الحد من انتشاره. وانها تساعد المتدربين في انقاذ حياة الأشخاص سوا من الاطفال او البالغين من خلال التوعية هذا وتعتبر الدورة رسالة انسانية من أهدافها حماية الإنسان والحفاظ على صحته.

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