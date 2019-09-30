السعودية اليوم / تدشين "العيادة الافتراضية" بمستشفى الحرس الوطني بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 01 صفر 1441هـ الموافق 30 سبتمبر 2019م واس

دشّن مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة, ممثلاً بمركز الرعاية الصحية الأولية اليوم, العيادة الافتراضية "الهاتفية" .

وتهدف العيادة إلى تحسين وتطوير خِدْمات المركز التي من شأنها تقديم الخِدْمات الصحية الطبية دون الحاجة إلى حضور المريض، وذلك على مدار أيام العمل من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 عصراً, بما يسهم في تخفيف الازدحام, وتسهيل تقديم خِدْمات المركز في وقت وجيز, وتوفير الجهد والتكلفة المادية في الحضور للمركز, بالإضافة إلى زيادة مستوى الرضا لخِدْمات المركز.

وأشاد المدير التنفيذي للخِدْمات الطبية بالمستشفى الدكتور وليد اليافي بمثل هذه الخِدْمات التي من شأنها رفع مستوى الخدمة المقدمة للمراجعين, موجها بتقديم الدعم الكامل لهذه المبادرات, فيما أوضحت المدير المكلف لمركز طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية بوزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة الدكتورة سمية الشريف أن هذه المبادرة تأتي من حرص إدارة المركز ومنسوبيه على تلبية احتياجات المرضى وتقديم الخِدْمات الصحية بطريقة تتواكب مع التطور العلمي والتقني.

// انتهى //

12:34ت م

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