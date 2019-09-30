السعودية اليوم / أمطار متفرقة على بعض محافظات منطقة جازان



جيزان 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

هطلت مساء أمس أمطار متفرقة على منطقة جازان، شملت محافظات الريث، والدرب، وبيش، ومراكز عتود والحقو والجبل الأسود، ووادي عمود وقرى الملحاء والمخلاف، وعدد من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها اللَّه سقيا خيرٍ وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

12:01ت م

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