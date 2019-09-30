السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن نواف يستقبل مدير الخطوط السعودية بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية



سكاكا 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، مدير الخطوط الجوية العربية

وقدم الغامدي التهنئة لسمو أمير منطقة الجوف بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، مستعرضاً أعمال الخطوط السعودية في هذه المناسبة.

وفي الختام قدم الخطوط السعودية بالمنطقة درعًا تذكاريًا لسمو أمير منطقة الجوف بهذه المناسبة.

وأعرب سمو الأمير فيصل بن نواف عن شكره لمكتب السعودية بالمنطقة على جهودهم في هذا الجانب، داعياً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، في ظل قيادة هذه البلاد .

// انتهى //

11:09ت م

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سكاكا 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بمنطقة الجوف والحدود الشمالية أنس بن علي الغامدي.وقدم الغامدي التهنئة لسمو أمير منطقة الجوف بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، مستعرضاً أعمال الخطوط السعودية في هذه المناسبة.وفي الختام قدم الخطوط السعودية بالمنطقة درعًا تذكاريًا لسمو أمير منطقة الجوف بهذه المناسبة.وأعرب سمو الأمير فيصل بن نواف عن شكره لمكتب السعودية بالمنطقة على جهودهم في هذا الجانب، داعياً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، في ظل قيادة هذه البلاد .// انتهى //11:09ت م0055

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