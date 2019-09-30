فيديو.. هكذا رد محمد بن سلمان على سؤال هل ارتكبت أخطاء؟

2019-09-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أنه ليس معصوماً من الخطأ، ولكن ليس المهم الوقوع في الخطأ بقدر التعلم من الأخطاء.

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وفي ردّ ولي العهد على سؤال مقدمة برنامج 60 دقيقة على قناة CBS‎ الأميركية: “ما هي الدروس التي تعلمتها؟ وهل ارتكبت أخطاء؟”؛ قال: إن العبرة بالتعلم من الأخطاء وعدم تكرارها.

وقال ولي العهد: “الأنبياء أخطأوا، فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر”.