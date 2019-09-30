- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. هكذا رد محمد بن سلمان على سؤال هل ارتكبت أخطاء؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. هكذا رد محمد بن سلمان على سؤال هل ارتكبت أخطاء؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أنه ليس معصوماً من الخطأ، ولكن ليس المهم الوقوع في الخطأ بقدر التعلم من الأخطاء.
وفي ردّ ولي العهد على سؤال مقدمة برنامج 60 دقيقة على قناة CBS الأميركية: “ما هي الدروس التي تعلمتها؟ وهل ارتكبت أخطاء؟”؛ قال: إن العبرة بالتعلم من الأخطاء وعدم تكرارها.
وقال ولي العهد: “الأنبياء أخطأوا، فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر”.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. هكذا رد محمد بن سلمان على سؤال هل ارتكبت أخطاء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.