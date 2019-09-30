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الإرياني: ميليشيا الحوثي الإرهابية تواجه مأزقًا سياسيًا وعسكريًا وعزلةً شعبيةً
تتكبد بشكل يومي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تواجه مأزقًا سياسيًا وعسكريًا وعزلةً شعبيةً. وقال الإرياني: إن ميليشيا الحوثي تسعى من وراء إعلانها الأخير للترويج إلى انتصارات وهمية، بينما هي تتكبد بشكل يومي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وأشار المسؤول في الحكومة الشرعية إلى أن الميليشيا الإرهابية تروج لانتصارات، بهدف التغطية على مأزقها السياسي والعسكري وعزلتها الشعبية ورفع الروح المعنوية المنهارة لعناصرها، وإظهار قدرتها على تحقيق إنجاز على الأرض والاستمرار في حربها بالوكالة لصالح أسيادها في طهران، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأوضح أن ميليشيا الحوثي لجأت إلى مخزونها من مشاهد الفيديو والأسرى، لمحاولة التفاف فاشلة نفذته قبل أشهر على عدد من كتائب لواء الفتح التابعة للجيش اليمني في محور كتاف، مبينًا أن الحادثة تم التعامل معها في حينه وبدعم من طيران التحالف العربي، وتم فك الحصار عن قوات الجيش والقضاء بشكل كامل على ما يسمى لواء الصماد 3.
وأكد وزير الإعلام اليمني، أن ميليشيا الحوثي تلقت خلال الأشهر الماضية ضربات موجعة، وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مختلف الجبهات، وتمكنت وحدات الجيش في الوطني في بلاده، مسنودًا بتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، من استعادة مئات الكيلومترات في مختلف محاور صعدة وحرض بمحافظة حجة.
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