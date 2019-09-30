2019-09-30

هذا ما يؤلم محمد بن سلمان وأمنيته أن يأتي الجميع للمملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

تطرق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الحوار مع قناة CBS الأميركية لقضية الموقوفين والموقوفات في المملكة، حيث تضمن اللقاء التأكيد على أنه لم يتم إيقافهم بسبب مزاعم حقوق الإنسان، وإنما لارتكابهم جرائم تمسّ الوطن والمواطن بالدرجة الأولى.

وبالنظر إلى مثل هذا القضايا نجد أنها تحدث في أي دولة في العالم، ومن الطبيعي أن تتواصل التحقيقات القضائية من أجل العدالة لجميع الموقوفين.

ونؤكد في هذا السياق أن المملكة ونظامها السياسي والأمني لم تعرف أي اعتداء أو تعذيب أو ترهيب لموقوفين أو سجناء أو ذويهم.

ويؤكد المراقبون أن أي محاولات ترويج الأكاذيب في هذا الإطار هدفها إعلامي للتأثير على المجتمع من قِبل جهات معادية.

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وتضمن حوار ولي العهد التأكيد أيضاً أنه في حال إذا ثبتت مخالفة أحد لتلك الأنظمة فسيتعرض للمحاسبة.

ورداً على سؤال المحاورة حول احتجاز 12 ناشطة لأكثر من عام؛ أكد ولي العهد أن ‎المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين.

وأضاف ولي العهد: “قد لا أتفق مع بعض هذه القوانين لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم يجب احترامها حتى يتم إصلاحها”.

وبشأن وقت إطلاق سراحهن، أوضح ولي العهد أن القرار هذا لا يعود له، إنما عائد للمدعي العام.

وحول مزاعم تعرض بعض الموقوفات للتعذيب شدد ولي العهد على أنه ‎إذا كان هذا الأمر صحيحًا فهو بشع جدًا، الإسلام يحرم التعذيب، قوانين المملكة العربية السعودية تحرم التعذيب، النفس البشرية تحرم التعذيب، وأنا بنفسي سأقوم بمتابعة هذا الأمر.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، يؤلمني هذا الانطباع ويؤلمني أن البعض ينظر للصورة من خانة ضيقة جدًا، وقال: أتمنى أن يأتي الجميع للمملكة العربية السعودية وينظر للواقع ويقابل النساء والمواطنين السعوديين ويحكم بنفسه.