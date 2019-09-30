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2019-09-30 ولي العهد يهنئ رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية بالذكرى السبعين لتأسيس بلاده متابعات الخليج 365 - واس بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لدولة السيد لي كيتشيانغ رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية .

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.







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