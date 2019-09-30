الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الصين الشعبية

2019-09-30

متابعات الخليج 365 - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة .

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية .

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.