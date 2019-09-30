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هل حان الوقت لإنهاء حرب اليمن؟ هكذا رد الأمير محمد بن سلمان على سؤال CBS
كقائد يجب أن أكون متفائلًا كل يوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثي فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير. اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد، هكذا رد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على سؤال مقدمة برنامج برنامج “60 دقيقة” على قناة CBS الأميركية.
وفيما يتعلق بالحديث عن التفاوض لإنهاء الحرب في اليمن قال ولي العهد: “نحن نقوم بذلك كل يوم لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق داخل الأرض”.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن إعلان الحوثي منذ عدة أيام بوقف إطلاق النار من تجاهه نعتبرها بادرة إيجابية لاتخاذ خطوة جديدة للأمام للدفع بالنقاش السياسي إلى فعالية أكثر.
ورداً على سؤال مقدمة البرنامج بشأن مدى مساهمة استمرار وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في اليمن؟ قال ولي العهد بكل ثقة: “كقائد يجب أن أكون متفائلًا كل يوم، لا أستطيع أن أكون متشائمًا، إذا كنت متشائمًا يجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر”.
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