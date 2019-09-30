التحقيقات بقضية خاشقجي قائمة.. والمُدان سيحاكم بلا استثناء

2019-09-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

تضمن لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة CBS التأكيد على أن المملكة حريصة على تحقيق العدالة فيما يتعلق بقضية متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي ومواصلتها ذلك حتى النهاية.

وفي قراءة لتصريحات ولي العهد خلال المقابلة الخاصة مع برنامج “60 دقيقة” على قناة CBS الأميركية يتأكد للجميع أن جريمة خاشقجي لن تتكرر ويعود ذلك لما أُنجز من إصلاحات هيكلية عميقة في المؤسسات الأمنية والاستخبارية تمنع تكرار ذلك.

وبثقة القائد قال ولي العهد إنه عندما تحدث جريمة لمواطن سعودي من قِبل موظفين في الحكومة السعودية، لا بد أن أتحمل المسؤولية كقائد. ما حدث كان خطأً. ولا بد أن أتخذ كافة الإجراءات لتفادي حدوث أي أمر مثل هذا مستقبلًا.

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وأضاف: “أتحمل مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خصوصًا أنها حدثت من مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة السعودية”.

ونفى ولي العهد علمه بهذه الجريمة الشنيعة بقوله: “‎البعض يعتقد أنني يجب أن أكون على علم بما يقوم به 3 ملايين شخص يعمل للحكومة السعودية يوميًا؟ من المستحيل أن يرفع الثلاثة ملايين تقاريرهم اليومية للقائد في المملكة العربية السعودية أو ثاني أعلى رجل في الحكومة السعودية”.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن التحقيقات قائمة اليوم ومتى ما ثبتت التهمة على أي شخص بغض النظر عن منصبه فسوف يحال للمحكمة دون أي استثناء.